Россия выделила Молдавии многомиллионный кредит

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6 августа 2020, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Молдавии прибыл в Россию. Его встретил заместитель главы президентской администрации Дмитрий Козак. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества двух государств и предоставление кредита Молдавии в размере 200 миллионов евро. Деньги предоставляются братской стране безо всяких условий.



Ранее российское правительство заявляло о готовности предоставления кредита, однако он был заблокирован Конституционным судом Молдавии. Из-за этого бюджет страны стал дефицитным. Молдавия получала кредиты ранее от ЕС, но иностранных денег не хватило, чтобы закрыть брешь в бюджете.



Из-за пандемии многие граждане, работавшие за границей, вернулись домой. На сегодняшний день безработными являются более 100 тысяч человек. Они нуждаются в пособиях, денег на которые в стране не хватает.



Проблему для молдавского руководства усложняют выборы, которые пройдут в ноябре. Россия не заинтересована в нарастании социально-экономического напряжения в Молдавии. Если Додон сможет получить в России кредит и укрепит существующие отношения, его рейтинг значительно возрастёт.



Молдавская оппозиция мешает руководству страны совершить второй «кредитный заход», но привлечь к этому Конституционный суд на этот раз не получится.



