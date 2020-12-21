Пушков считает, что заявления президента Молдавии могут спровоцировать конфликт в Приднестровье

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21 декабря 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Алексей Пушков. Фото: сайт СФ

Заявления избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе из Приднестровья российских миротворцев опасны тем, что они могут спровоцировать новый вооруженный конфликт. Так считает сенатор Алексей Пушков.

Член Совета Федерации заявил, что у Майи Санду нет механизма решения вопроса и она ничего не может предложить, а ее заявления. «политические, агрессивные, переводят ситуацию в острую фазу».

«Нельзя ставить вопрос о выводе российских «голубых касок», которые почти 28 лет обеспечивают мир и стабильность в регионе», – считает Пушков.

Ранее Пушков заявил, что инициатива президента Грузии осложнит ситуацию для России.