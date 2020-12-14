Пушков считает, что инициатива президента Грузии осложнит ситуацию для России
14 декабря 2020, 17:11[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Глава комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков считает, что предлагаемая президентом Грузии Саломе Зурабишвили новая платформа для налаживания отношений с Москвой не улучшит, а усложнит ситуацию для России.
По его словам, интерес главы Грузии вовсе не в так называемой Кавказской платформе. Цель, как отметил сенатор, состоит в том, чтобы интернационализировать тему Абхазии и Южной Осетии, привлечь к ней ЕС и международные организации, подключить Турцию, и все это осуществить с согласия России.
«Такой «диалог» лишь вовлечет ее в новую сеть переговоров на тему, обсуждение которой лишено перспективы и приведет лишь к появлению еще одного международного формата для оказания давления на Россию», – заявил Пушков.
Ранее Пушков прокомментировал требование Санду вывести российских миротворцев из Приднестровья.
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