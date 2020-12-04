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Пушков прокомментировал требование Санду вывести российских миротворцев из Приднестровья

, 08:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Пушков прокомментировал требование Санду вывести российских миротворцев из Приднестровья
флаг Молдавии, pixabay.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил позицию избранного президента Молдавии Майи Санду по российскому миротворческому контингенту в Приднестровье.

Санду ранее призвала вывести из региона Оперативную группу российских войск, которая охраняет склады с оружием, заменив их гражданскими наблюдателями под эгидой ОБСЕ.

Алексей Пушков заметил, что Санду сделала главной темой своей политики вывод миротворцев из Приднестровья, хотя вышеуказанная позиция не находит поддержки ни у правительства, ни у парламента Молдавии, ни у жителей региона. Сенатор добавил, что Майя Санду, "сотрясая воздух", не найдет решения проблемы.

ЕТ

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