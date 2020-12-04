Пушков прокомментировал требование Санду вывести российских миротворцев из Приднестровья
4 декабря 2020, 08:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил позицию избранного президента Молдавии Майи Санду по российскому миротворческому контингенту в Приднестровье.
Санду ранее призвала вывести из региона Оперативную группу российских войск, которая охраняет склады с оружием, заменив их гражданскими наблюдателями под эгидой ОБСЕ.
Алексей Пушков заметил, что Санду сделала главной темой своей политики вывод миротворцев из Приднестровья, хотя вышеуказанная позиция не находит поддержки ни у правительства, ни у парламента Молдавии, ни у жителей региона. Сенатор добавил, что Майя Санду, "сотрясая воздух", не найдет решения проблемы.
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