Принц Уильям и герцогиня Кэтрин обменялись рождественскими подарками с принцем Гарри и Меган Маркл
21 декабря 2020, 16:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: People
Журналисты сообщили, что герцог и герцогиня Кембриджские и герцог и герцогиня Сассекские, несмотря на то, что их разделяет большое расстояние, обменялись рождественскими подарками при помощи почты.
Принц Уильям и его супруга Кэтрин отправили презенты из Великобритании в США, а принц Гарри и его жена Меган прислали подарки из Штатов в Соединенное Королевство. К настоящему моменту не сообщается, что именно подарили друг другу две семейные пары – коробки планируется вскрыть в Рождество, которое на Западе празднуют 25 декабря.
Отмечается, что Гарри, Меган и их сын Арчи будут отмечать праздник в своем новом доме в Калифорнии. Где именно собираются праздновать Рождество Уильям, Кэтрин и их дети Джордж, Шарлотта и Луи, пока не сообщается.
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