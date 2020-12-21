Принц Уильям и герцогиня Кэтрин обменялись рождественскими подарками с принцем Гарри и Меган Маркл

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21 декабря 2020, 16:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: People

герцогиня Кэтрин, принц Уильям, герцогиня Меган, принц Гарри, Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com

Журналисты сообщили, что герцог и герцогиня Кембриджские и герцог и герцогиня Сассекские, несмотря на то, что их разделяет большое расстояние, обменялись рождественскими подарками при помощи почты.

Принц Уильям и его супруга Кэтрин отправили презенты из Великобритании в США, а принц Гарри и его жена Меган прислали подарки из Штатов в Соединенное Королевство. К настоящему моменту не сообщается, что именно подарили друг другу две семейные пары – коробки планируется вскрыть в Рождество, которое на Западе празднуют 25 декабря.

Отмечается, что Гарри, Меган и их сын Арчи будут отмечать праздник в своем новом доме в Калифорнии. Где именно собираются праздновать Рождество Уильям, Кэтрин и их дети Джордж, Шарлотта и Луи, пока не сообщается.