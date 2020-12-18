Подруга герцогини Кэтрин рассказала, как она выглядит и ведет себя в домашней обстановке
18 декабря 2020, 20:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: People
Одна из подруг герцогини Кембриджской Кэтрин рассказала, как выглядит и ведет себя жена британского принца Уильяма в домашней обстановке. Якобы она ничем не отличается от большинства многодетных мам.
По словам приятельницы Кейт, дома герцогиня ведет себя очень расслабленно. В их с принцем семейной жизни нет места напыщенности, поскольку по их дому всегда бегают дети, опрокидывая все на своем пути. Более того, Кэтрин не наносит макияж каждый день и предпочитает простую и комфортную одежду. Подруга призналась, что вдали от камер женщина редко укладывает волосы – чаще она собирает свои локоны в "хвост".
Для того, чтобы отвезти детей в школу, Кейт обычно надевает спортивный костюм и кроссовки. Также, по словам инсайдера, герцогиня всегда извиняется перед преподавателями, если приезжает с опозданием.
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