Принц Уильям и герцогиня Кэтрин появились в защитных масках на лондонском вокзале
8 декабря 2020, 16:57[ «Аргументы Недели» ]
Принц Уильям и его супруга Кэтрин в воскресенье появились на лондонском вокзале в защитных масках. Герцог и герцогиня Кембриджские отправились в рождественский тур по городам Англии, Шотландии и Уэльса.
Супруги пообщались с работниками железнодорожного транспорта, а затем прошли по платформе до своего купе, сели в королевский поезд и отправились в трехдневное путешествие.
На публике герцогиня появилась в темно-зеленом длинном пальто, подчеркнувшем ее стройность, и простых черных сапогах. Образ Кэтрин дополнила темными перчатками и сумкой, а также клетчатым шарфом. Не забыла жена принца Уильяма про защитную маску – белую в цветной горошек. Ее муж выбрал более сдержанный образ для поездки – темно-синие брюки и пальто, бордовый шарф и однотонную синюю маску.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.