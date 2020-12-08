Принц Уильям и герцогиня Кэтрин появились в защитных масках на лондонском вокзале

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8 декабря 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

герцогиня Кэтрин и принц Уильям, Pool/Keystone Press Agency

Принц Уильям и его супруга Кэтрин в воскресенье появились на лондонском вокзале в защитных масках. Герцог и герцогиня Кембриджские отправились в рождественский тур по городам Англии, Шотландии и Уэльса.

Супруги пообщались с работниками железнодорожного транспорта, а затем прошли по платформе до своего купе, сели в королевский поезд и отправились в трехдневное путешествие.

На публике герцогиня появилась в темно-зеленом длинном пальто, подчеркнувшем ее стройность, и простых черных сапогах. Образ Кэтрин дополнила темными перчатками и сумкой, а также клетчатым шарфом. Не забыла жена принца Уильяма про защитную маску – белую в цветной горошек. Ее муж выбрал более сдержанный образ для поездки – темно-синие брюки и пальто, бордовый шарф и однотонную синюю маску.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)