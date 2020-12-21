Лукашенко считает, что в Белоруссии пытаются нарушить межрелигиозный мир
21 декабря 2020, 15:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
В Белоруссии необходимо сохранить межрелигиозный и межконфессиональный мир. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в ходе назначения нового уполномоченного по делам религий и национальностей.
Президент Белоруссии подчеркнул, что власть не вмешивается в веру и в чувства людей, но «мы должны защищать свое государство».
«И православные, и католики – это наши люди, это преданные люди нашему государству. В том числе и католики, подчеркиваю. Каждый выбрал себе дорогу к храму. Поэтому к людям надо относиться с большим уважением и не нарушать религиозное чувство человека», – отметил Лукашенко.
При этом он добавил, что нужно жесточайшим образом пресекать всех тех, кто «разрушает мирную созидательную жизнь нашего народа и работает во вред нашему государству».
Ранее Лукашенко заявил, что интеграция – это неизбежная необходимость.
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