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Лукашенко считает, что в Белоруссии пытаются нарушить межрелигиозный мир

, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Лукашенко считает, что в Белоруссии пытаются нарушить межрелигиозный мир
Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

В Белоруссии необходимо сохранить межрелигиозный и межконфессиональный мир. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в ходе назначения нового уполномоченного по делам религий и национальностей.

Президент Белоруссии подчеркнул, что власть не вмешивается в веру и в чувства людей, но «мы должны защищать свое государство».

«И православные, и католики – это наши люди, это преданные люди нашему государству. В том числе и католики, подчеркиваю. Каждый выбрал себе дорогу к храму. Поэтому к людям надо относиться с большим уважением и не нарушать религиозное чувство человека», – отметил Лукашенко.

При этом он добавил, что нужно жесточайшим образом пресекать всех тех, кто «разрушает мирную созидательную жизнь нашего народа и работает во вред нашему государству».

Ранее Лукашенко заявил, что интеграция – это неизбежная необходимость.

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