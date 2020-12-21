Вице-президенту Турции стало плохо во время выступления на саммите по кибербезопасности

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21 декабря 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: TGRT

вице-президент Турции Фуат Октай, Isolino/Euc/Ropi

В понедельник, 21 декабря, вице-президент Турции Фуат Октай почувствовал себя плохо в рамках выступления на саммите по кибербезопасности. Соответствующую информацию предоставили журналисты.

Саммит проходил ранее сегодня в президентском дворце в Анкаре. Октай произносил на сцене с речь, однако в какой-то момент внезапно замолчал. К нему незамедлительно подошли представители охраны и заявили о необходимости вызвать врачей скорой помощи.

Впоследствии турецкий вице-президент сообщил, что, вероятнее всего, ему стало плохо из-за переутомления и недостатка сна.