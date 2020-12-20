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Турция уже обгоняет Великобританию по количеству заразившихся

, 15:04 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

Турция уже обгоняет Великобританию по количеству заразившихся
фото: pixabay.com

Турция ворвалась в число лидеров. Она уже обогнала Великобританию. Таковы данные ресурса Worldometers.

В коронавирусной статистике Турция уже конкурирует с Францией. А эта страна некогда даже обогнала Россию. Сейчас официальный Париж зафиксировал снижение количества суточных диагнозов. Но вторая волна была такой силы, что Франция даже временно обогнала Россию в коронавирусной статистике.

Некогда Турция была в середнячках коронавирусной статистики. В самом начале ноября страну поглотила вторая волна пандемии. Среднесуточное количество диагнозов выросло до 20 — 30 тысяч человек.

Теперь Турция уже на 6 месте. Там заразились 2 004 285 человек. Это больше, чем в Великобритании. И сейчас Турция обгоняет эту страну. Она уже начала догонять Францию.

Оперативная ситуация пандемии представлена в таблице.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

76,703,623

+613,044

1,693,585

53,823,003

1

США

18,078,009

+189,650

323,404

10,545,445

2

Индия

10,031,659

+26,834

145,513

9,580,402

3

Бразилия

7,213,155

+49,243

186,356

6,222,764

4

Россия

2,848,377

+28,948

50,858

2,275,657

5

Франция

2,460,555

+17,565

60,418

183,571

6

Турция

2,004,285

+22,195

17,851

1,779,068

7

Великобритания

2,004,219

+27,052

67,075

N/A

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