Турция уже обгоняет Великобританию по количеству заразившихся

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20 декабря 2020, 15:04 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

фото: pixabay.com

Турция ворвалась в число лидеров. Она уже обогнала Великобританию. Таковы данные ресурса Worldometers.

В коронавирусной статистике Турция уже конкурирует с Францией. А эта страна некогда даже обогнала Россию. Сейчас официальный Париж зафиксировал снижение количества суточных диагнозов. Но вторая волна была такой силы, что Франция даже временно обогнала Россию в коронавирусной статистике.

Некогда Турция была в середнячках коронавирусной статистики. В самом начале ноября страну поглотила вторая волна пандемии. Среднесуточное количество диагнозов выросло до 20 — 30 тысяч человек.

Теперь Турция уже на 6 месте. Там заразились 2 004 285 человек. Это больше, чем в Великобритании. И сейчас Турция обгоняет эту страну. Она уже начала догонять Францию.

Оперативная ситуация пандемии представлена в таблице.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 76,703,623 +613,044 1,693,585 53,823,003 1 США 18,078,009 +189,650 323,404 10,545,445 2 Индия 10,031,659 +26,834 145,513 9,580,402 3 Бразилия 7,213,155 +49,243 186,356 6,222,764 4 Россия 2,848,377 +28,948 50,858 2,275,657 5 Франция 2,460,555 +17,565 60,418 183,571 6 Турция 2,004,285 +22,195 17,851 1,779,068 7 Великобритания 2,004,219 +27,052 67,075 N/A