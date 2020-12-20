Турция уже обгоняет Великобританию по количеству заразившихся

Турция ворвалась в число лидеров. Она уже обогнала Великобританию. Таковы данные ресурса Worldometers.
В коронавирусной статистике Турция уже конкурирует с Францией. А эта страна некогда даже обогнала Россию. Сейчас официальный Париж зафиксировал снижение количества суточных диагнозов. Но вторая волна была такой силы, что Франция даже временно обогнала Россию в коронавирусной статистике.
Некогда Турция была в середнячках коронавирусной статистики. В самом начале ноября страну поглотила вторая волна пандемии. Среднесуточное количество диагнозов выросло до 20 — 30 тысяч человек.
Теперь Турция уже на 6 месте. Там заразились 2 004 285 человек. Это больше, чем в Великобритании. И сейчас Турция обгоняет эту страну. Она уже начала догонять Францию.
Оперативная ситуация пандемии представлена в таблице.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
76,703,623
|
+613,044
|
1,693,585
|
53,823,003
|
1
|
США
|
18,078,009
|
+189,650
|
323,404
|
10,545,445
|
2
|
Индия
|
10,031,659
|
+26,834
|
145,513
|
9,580,402
|
3
|
Бразилия
|
7,213,155
|
+49,243
|
186,356
|
6,222,764
|
4
|
Россия
|
2,848,377
|
+28,948
|
50,858
|
2,275,657
|
5
|
Франция
|
2,460,555
|
+17,565
|
60,418
|
183,571
|
6
|
Турция
|
2,004,285
|
+22,195
|
17,851
|
1,779,068
|
7
|
Великобритания
|
2,004,219
|
+27,052
|
67,075
|
N/A