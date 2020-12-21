Шойгу сообщил о наращивании военного потенциала НАТО у российских границ

Аргументы Недели → В мире 13+

21 декабря 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, MOD Russia/via Globallookpress.com

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу днем в понедельник, 21 декабря, заявил о наращивании военного потенциала Североатлантического альянса у границ России.

Сергей Шойгу в рамках итоговой коллегии Минобороны РФ подчеркнул, что в уходящем году география вызовов для России расширилась. По словам министра, в 2020 году был зафиксирован рост роли военной силы в процессе решения международных проблем.

Глава оборонного ведомства заметил, что НАТО в настоящий момент рассматривает Российскую Федерацию как свою главную угрозу.