Шойгу сообщил о наращивании военного потенциала НАТО у российских границ
21 декабря 2020, 14:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу днем в понедельник, 21 декабря, заявил о наращивании военного потенциала Североатлантического альянса у границ России.
Сергей Шойгу в рамках итоговой коллегии Минобороны РФ подчеркнул, что в уходящем году география вызовов для России расширилась. По словам министра, в 2020 году был зафиксирован рост роли военной силы в процессе решения международных проблем.
Глава оборонного ведомства заметил, что НАТО в настоящий момент рассматривает Российскую Федерацию как свою главную угрозу.
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