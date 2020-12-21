ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Шойгу сообщил о наращивании военного потенциала НАТО у российских границ

, 14:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Шойгу сообщил о наращивании военного потенциала НАТО у российских границ
глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, MOD Russia/via Globallookpress.com

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу днем в понедельник, 21 декабря, заявил о наращивании военного потенциала Североатлантического альянса у границ России.

Сергей Шойгу в рамках итоговой коллегии Минобороны РФ подчеркнул, что в уходящем году география вызовов для России расширилась. По словам министра, в 2020 году был зафиксирован рост роли военной силы в процессе решения международных проблем.

Глава оборонного ведомства заметил, что НАТО в настоящий момент рассматривает Российскую Федерацию как свою главную угрозу.

ЕТ

В мире

Портал Sohu: корабли НАТО в будущем могут попасть в «капкан» России в Черном море

Портал Sohu: корабли НАТО в будущем могут попасть в «капкан» России в Черном море

В будущем корабли Североатлантического альянса могут угодить в российский «капкан» в Черном море. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад в китайском сегменте интернета.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью