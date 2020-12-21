Служитель церкви в Сюникской области Армении отказался пожать руку Пашиняну

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21 декабря 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

премьер-министр Армении Никол Пашинян, Paolo Pizzi/ZUMAPRESS.com

Утром в понедельник, 21 декабря, стало известно, что служитель церкви, расположенной в городе Сисиан Сюникской области Армении, отказался пожимать руку премьер-министру страны Николу Пашиняну.

Согласно последней информации, Пашинян поставил свечу в церкви, после чего подошел к священнику и протянул ему руку для приветствия. Тот, однако, категорически отказался от рукопожатия, а затем жестом попросил армянского премьер-министра покинуть храм.

Отметим, что в настоящий момент неподалеку от города Горис в Сюникской области проходит акция протеста против Никола Пашиняна. Активисты перекрыли участок автодороги. Они заявляют, что чиновник виновен в подрыве безопасности в районе.

Напомним, ранее в МИД Армении заявили, что Ереван и Баку уточнили пункты дислокации временных боевых позиций по трехстороннему соглашению о перемирии в Нагорном Карабахе. В ведомстве подчеркнули, что определение позиций связано с необходимостью демаркации отрезка границы с Азербайджаном после того, как под контроль страны отошли некоторые территории, ранее входившие в состав непризнанной НКР и граничащие с Арменией.