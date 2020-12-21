Главком ВСУ Хомчак объяснил, почему Украина не может вернуть ДНР и ЛНР военным путем

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21 декабря 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Руслан Хомчак, занимающий должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины, объяснил, почему Киев не в состоянии вернуть военным путем территории на востоке страны, которые контролируют самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Хомчак процитирован в материале, размещенном на страницах отечественной интернет-прессы.

Как информирует «Русская весна», главком ВСУ отметил, что в случае наступления украинских подразделений в Донбассе они понесли бы серьезные потери, также немало жертв было бы среди мирных граждан. Руслан Хомчак добавил, что киевские власти, если они бы пошли на проведение операции, могли бы «обвинить в нарушении международного гуманитарного права в части ведения военных действий на территории густонаселенных районов».

Ранее в понедельник сообщалось, что Sina, китайское сетевое издание, назвало российское оружие для защиты Крыма в случае нападения на полуостров Украины и НАТО.