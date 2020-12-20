ВМС США примут «более агрессивную» военную стратегию против России и Китая

Военно-морские силы США намерены принять «более агрессивную» военную стратегию против России и Китая. В большом отчете командования Корпуса морской пехоты, Военно-морского флота и Береговой охраны США говорится, что Москва и Пекин стали «решительными соперниками» Вашингтона, а Китай является «самой серьезной долгосрочной стратегической угрозой».
В Пентагоне отметили, что Военно-морские силы, развернутые по всему миру, ежедневно взаимодействуют с китайскими и российскими военными кораблями и самолетами, - пишет Guardian.
В докладе американских военных говорится, что в случае войны Китай и Россия, скорее всего, попытаются первыми захватить территорию предполагаемого конфликта — прежде чем США и их союзники смогут эффективно отреагировать.
Для сохранения стратегического преимущества Пентагон намерен модернизировать свои Военно-морские силы за счет меньших, более маневренных и даже дистанционно управляемых кораблей.
Военно-морской флот и военно-воздушные силы Тайваня были приведены в полную боевую готовность в воскресенье, когда ударная корабельная группа НОАК во главе с новейшим китайским авианосцем «Шаньдун» вошла в Тайваньский пролив. Эта акция КНР произошла на следующий день после того, как американский военный корабль пересек ту же водную артерию.