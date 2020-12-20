Вслед за США КНР провела свою демонстрацию военно-морской силы

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20 декабря 2020, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Военно-морской флот и военно-воздушные силы Тайваня были приведены в полную боевую готовность в воскресенье, когда ударная корабельная группа НОАК во главе с новейшим китайским авианосцем «Шаньдун» вошла в Тайваньский пролив. Эта акция КНР произошла на следующий день после того, как американский военный корабль пересек ту же водную артерию.

Министерство Тайваня заявило, что шесть боевых кораблей ВМС вышли на боевые позиции и восемь самолетов ВВС были подняты в воздух, чтобы следить за перемещениями китайских кораблей. Тайбэй опять напомнил международному сообществу, что корабли ВМС и самолеты ВВС КНР неоднократно появляются у берегов острова. Пекин же в свою очередь заявляет, что такие маневры сил направлены на защиту суверенитета страны, поскольку Тайвань является неотделимой частью Китая. На этот раз авианосец «Шаньдун» продефилировал мимо острова в сопровождении четырех военных кораблей. Эта ударная группа вышла из порта Далянь еще в четверг. Миновав относительно узкий Тайваньский пролив, она продолжила движение в южном направлении. По информации Минобороны КНР авианосец с обычным эскортом направился в плановый поход в Южно-Китайское море.