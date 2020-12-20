Специалист по РФ в Японии Накамура: В 2021 году вопрос островов исчезнет из двухсторонних переговоров

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20 декабря 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

остров Шикотан, фото: Alexandr Liskin/Russian Look/ globallookpress.com

Известный в Японии специалист по России, профессор университета Цукуба, политолог Ицуро Накамура заявил, что в 2021 году из двусторонних отношений Москвы и Токио полностью исчезнет вопрос «северных территорий».

«Японо-российские отношения в будущем году покончат с проблемой северных территорий, но благодаря Олимпиаде и вакцине, возможно, смогут совершить рывок в новую эпоху», - пояснил он.

Накамура отметил, что Япония продолжала безвизовые обмены, преследуя цель заключения мирного договора и возвращения себе северных территорий (Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи), но теперь Россия не может даже вести переговоры по этому вопросу.

«В этом году из-за коронавируса безвизовые обмены на северные территории были отменены. В следующем году безотносительно коронавируса безвизовые обмены, которые существуют с 1992 года, также отменят, и фактически они перестанут существовать. В России в июле были приняты поправки к Конституции, которые запрещают отчуждение территорий», - добавил эксперт.

Он считает, что будущий год станет годом полного исчезновения проблемы северных территорий из двухсторонних отношений.