В Японии пока не проявляют интереса к российской вакцине против COVID-19

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16 декабря 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

вакцина, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

В Японии не проявили интереса к российской вакцине "Спутник V". Об этом заявили в отделе международной стратегии медицинских услуг японского министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения.

Уточняется, что для импорта в Японию или производства разработанных и одобренных за границей препаратов, в частности, из РФ, согласно японскому законодательству, требуется подтверждение их эффективности и безопасности среди самих жителей Японии.

В Министерстве также подчеркнули, что сейчас нет сведений о японских компаниях, которые желали бы подать заявку на использование вакцин, созданных на территории России.