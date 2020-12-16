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В Японии пока не проявляют интереса к российской вакцине против COVID-19 "Спутник V"

, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Японии пока не проявляют интереса к российской вакцине против COVID-19
вакцина, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

В Японии не проявили интереса к российской вакцине "Спутник V". Об этом заявили в отделе международной стратегии медицинских услуг японского министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения.

Уточняется, что для импорта в Японию или производства разработанных и одобренных за границей препаратов, в частности, из РФ, согласно японскому законодательству, требуется подтверждение их эффективности и безопасности среди самих жителей Японии.

В Министерстве также подчеркнули, что сейчас нет сведений о японских компаниях, которые желали бы подать заявку на использование вакцин, созданных на территории России.

ЕТ

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