В Сербии ограничат въезд в страну на время новогодних каникул
20 декабря 2020, 10:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: Tanjug
Правительство Сербии приняло решение об ограничении въезда в страну на время новогодних и рождественских праздников из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции.
В источнике говорится, что ограничительные меры вступают в силу с 21 декабря и продлятся до 10 января. Однако въезд в Сербию будет разрешён при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее 48 часов до въезда в страну. Отмечается, что граждане, у которых нет готового результата анализа, обязаны десять дней находиться на домашней самоизоляции.
Ранее сообщалось, что в Турции вводится комендантский час с 31 декабря 2020 года по 4 января 2021 года.
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