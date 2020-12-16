Комендантский час в Турции не будет распространяться на туристов

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16 декабря 2020, 12:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Стамбул, pixabay.com

В среду, 16 декабря, стало известно, что комендантский час, введенный правительством Турции с 31 декабря 2020 года по 4 января 2021 года, не будет распространяться на иностранных туристов.

Согласно последней информации Министерства культуры и туризма Турции, комендантский час не будет действовать на туристов из других стран, по крайней мере до того момента, пока не будут введены какие-либо дополнительные ограничения.

Напомним, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в минувший понедельник, 14 декабря, объявил о введении на территории страны непрерывного комендантского часа с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января в целях борьбы с распространением COVID-19.