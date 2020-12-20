Daily Mail: сделка с окружным прокурором помогла племяннице Байдена избежать тюрьмы после ДТП

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20 декабря 2020, 08:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

Джо Байден, фото:Biden Campaign via CNP/ globallookpress.com

Племянница избранного президента США Джо Байдена Кэролайн избежала тюремного заключения после ДТП. Инцидент произошёл в августе 2019 года, когда 33-летняя женщина на автомобиле врезалась в дерево.

В источнике говорится, что Кэролайн управляла транспортным средство без водительского удостоверения. Кроме того, в ее машине обнаружили медикаменты, хранение которых контролируется властями. Позже анализ крови подтвердил наличие препаратов в организме женщины во время аварии. Также офицер заметил, что в ходе допроса племяннице Байдена было «трудно сосредоточиться на разговоре».

3 декабря суд приговорил Кэролайн к тюремному заключению на срок до полугода. Однако родственница избранного президента заключила сделку с окружным прокурором округа Монтгомери, благодаря чему избежит лишения свободы и отправится на 20-дневную реабилитации с последующим испытательным сроком в пять месяцев. Ей предстоит выплатить штраф в размере 1 990 дол. и судебных издержек, а действие ее водительских прав приостановлено на один год. Однако, если Кэролайн еще раз нарушит закон, «то будет на крючке до конца приговора», цитирует пресс-секретаря прокурора издание.

Отмечается, что в сентябре девушка была арестована в Нью-Йорке за нападение на полицейских. Она была отпущена под залог.