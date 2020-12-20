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NYT: Трамп предложил назначить спецпрокурором юриста, делавшую ошибки в суде

, 08:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: New York Times

NYT: Трамп предложил назначить спецпрокурором юриста, делавшую ошибки в суде
Дональд Трамп, фото: Erin Schaff/Consolidated News Photos/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что действующий президент США Дональд Трамп хотел назначить на пост спецпрокурора для расследования предполагаемой фальсификации на выборах свою сторонницу-юриста Сидни Пауэлл, которая известна ошибками в суде.

В пятницу в ходе встречи с советниками Трамп предложил назначить Пауэлл спецпрокурором для расследования фальсификаций. Однако большинство выступили против данной идеи, в том числе личный адвокат американского лидера Руди Джулиани,  юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне и руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз. При этом Пауэлл присутствовала на переговорах.

Отмечается, что Пауэлл неоднократно критиковали за неточности и ошибки в юридической практике. Кроме того, однажды она подала в суд ходатайство, состоящее из чистого листа.

Ранее Пауэлл заявила, что электронное оборудование для подсчета голосов было создано в Венесуэле по требованию экс-президента Уго Чавеса, скончавшегося в 2013 году. По ее словам, нарушения на выборах происходили из-за «массивного влияния коммунистических денег через Венесуэлу, Кубу и, вероятно, Китай». По данным СМИ, юрист обвинила советников Трампа в том, что они «сдались» в борьбе за отстаивание победы президента.

БА

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