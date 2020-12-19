Глава комитета ГД по международным делам Слуцкий заявил об «антироссийской горячке» у Помпео
19 декабря 2020, 14:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что закрытие Генконсульств США в РФ и причисление России к врагам Штатов не способствуют решению проблем в двусторонних отношениях.
Ранее глава Госдепа Майк Помпео заявил, что Российская Федерация входит в список врагов Америки и сообщил, что консульство Соединенных Штатов Америки во Владивостоке будет закрыто, а в Екатеринбурге – приостановит работу.
Леонид Слуцкий выразил мнение, что у госсекретаря США "настоящая агония и антироссийская горячка". По мнению главы комитета Госдумы по международным делам, подобными действиями со стороны Вашингтона нельзя решить ни внутренних проблем в Штатах, ни сложностей в отношениях с Москвой. Слуцкий добавил, что агрессивную политику развязывает отнюдь не Россия, а "подобные господа" из США.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.