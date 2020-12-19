Глава комитета ГД по международным делам Слуцкий заявил об «антироссийской горячке» у Помпео

Аргументы Недели → В мире 13+

19 декабря 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, State Duma Russia/via Globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что закрытие Генконсульств США в РФ и причисление России к врагам Штатов не способствуют решению проблем в двусторонних отношениях.

Ранее глава Госдепа Майк Помпео заявил, что Российская Федерация входит в список врагов Америки и сообщил, что консульство Соединенных Штатов Америки во Владивостоке будет закрыто, а в Екатеринбурге – приостановит работу.

Леонид Слуцкий выразил мнение, что у госсекретаря США "настоящая агония и антироссийская горячка". По мнению главы комитета Госдумы по международным делам, подобными действиями со стороны Вашингтона нельзя решить ни внутренних проблем в Штатах, ни сложностей в отношениях с Москвой. Слуцкий добавил, что агрессивную политику развязывает отнюдь не Россия, а "подобные господа" из США.