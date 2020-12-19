Помпео заявил, что Россия входит в список врагов США
19 декабря 2020, 07:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Глава Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в рамках разговора с журналистом сделал резонансное заявление. По словам дипломата, Россия "входит в список врагов" Америки.
Майк Помпео подчеркнул, что многие хотят подорвать образ жизни американцев, их республику, основные демократические принципы США. По словам госсекретаря, Россия "определенно входит в этот список".
Отметим, что обычно американские официальные лица говорят о Российской Федерации как о противнике, но не как о враге. Напомним также, что ранее на этой неделе Майк Помпео назвал Россию "реальным вызовом" для Соединенных Штатов в киберпространстве.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.