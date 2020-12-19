Помпео заявил, что Россия входит в список врагов США

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19 декабря 2020, 07:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

госсекретарь США Майк Помпео, photonews.at/Georges Schneider v

Глава Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в рамках разговора с журналистом сделал резонансное заявление. По словам дипломата, Россия "входит в список врагов" Америки.

Майк Помпео подчеркнул, что многие хотят подорвать образ жизни американцев, их республику, основные демократические принципы США. По словам госсекретаря, Россия "определенно входит в этот список".

Отметим, что обычно американские официальные лица говорят о Российской Федерации как о противнике, но не как о враге. Напомним также, что ранее на этой неделе Майк Помпео назвал Россию "реальным вызовом" для Соединенных Штатов в киберпространстве.