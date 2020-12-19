Сенатор Цеков оценил заявление Помпео о том, что Россия является врагом США

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19 декабря 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]

Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил утром в субботу, 19 декабря, заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия входит в список врагов Америки.

Сергей Цеков заметил, что "враг Америки находится внутри самой Америки" и уточнил, что речь идет о верхушке политической элиты США. Сенатор в беседе с RT заметил, что именно истеблишмент подрывает своими действиями внутренние устои американского общества, а также портит отношения с другими государствами, в частности, с РФ.

Цеков добавил, что политики подобными заявлениями лишь "дискредитируют" образ Соединенных Штатов Америки. По мнению сенатора, придет время, когда американские чиновники "созреют", чтобы не допускать таких высказываний.