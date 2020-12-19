В Турции восемь человек погибли из-за взрыва в больнице

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19 декабря 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Anadolu

больничная палата, pixabay.com

В больнице в городе Газиантеп, который расположен на юге Турции, произошел взрыв. Согласно последней информации журналистов, в результате случившегося погибли по меньшей мере восемь человек.

Осведомленные источники сообщили в субботу представителям СМИ, что в медицинском учреждении взорвался кислородный аппарат.

Уточняется, что происшествие случилось в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусом нового типа в больнице университетского госпиталя Газиантепа. К настоящему моменту информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства случившегося устанавливаются.