ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

При взрыве на химзаводе в Китае погиб один человек, двое пропали без вести

, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Национальное телевидение Китая

При взрыве на химзаводе в Китае погиб один человек, двое пропали без вести
скорая помощь в Китае, Xiao Yijiu/XinHua

На химзаводе в городе Аньда провинции Хэйлунцзян на северо-востоке КНР прогремел взрыв. Согласно последней информации журналистов, в результате случившегося погиб один человек, четверо пострадали.

Взрыв произошел в субботу, 19 декабря, в 00:46 по местному времени (19:46 пятницы по Москве) в цеху предприятия химической промышленности Haina Beier.

К 03:50 (22:50 пятницы по московскому времени) пожарным удалось ликвидировать пламя. Все пострадавшие были госпитализированы. Известно, что двое из них двое получили тяжелые травмы, а еще двое – легкие повреждения.

Два человека числятся пропавшими без вести. Проводится поисково-спасательная операция.

ЕТ

Здоровье

Экологический обзор уходящего года

Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быть подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью