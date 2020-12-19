При взрыве на химзаводе в Китае погиб один человек, двое пропали без вести

Аргументы Недели → В мире 13+

19 декабря 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Национальное телевидение Китая

скорая помощь в Китае, Xiao Yijiu/XinHua

На химзаводе в городе Аньда провинции Хэйлунцзян на северо-востоке КНР прогремел взрыв. Согласно последней информации журналистов, в результате случившегося погиб один человек, четверо пострадали.

Взрыв произошел в субботу, 19 декабря, в 00:46 по местному времени (19:46 пятницы по Москве) в цеху предприятия химической промышленности Haina Beier.

К 03:50 (22:50 пятницы по московскому времени) пожарным удалось ликвидировать пламя. Все пострадавшие были госпитализированы. Известно, что двое из них двое получили тяжелые травмы, а еще двое – легкие повреждения.

Два человека числятся пропавшими без вести. Проводится поисково-спасательная операция.