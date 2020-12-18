ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Российский офицер погиб при разминировании дороги в Нагорном Карабахе

, 21:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Российский офицер погиб при разминировании дороги в Нагорном Карабахе
конфликт в Нагорном Карабахе, Armenian Defense Ministry/via Globallookpress.com

Российский офицер группы разминирования скончался в результате ранений, полученных после подрыва взрывного устройства в районе населенного пункта Шуша в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны РФ.

Происшествие случилось в процессе разминирования участка дороги. Взрывное устройство подорвалось и нанесло российскому офицеру тяжелое ранение. Военнослужащий оперативно получил медицинскую помощь на месте, однако скончался во время транспортировки в госпиталь.

В Министерстве обороны уточнили, что семье погибшего будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка.

ЕТ

Здоровье

Экологический обзор уходящего года

Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быть подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью