Российский офицер погиб при разминировании дороги в Нагорном Карабахе
18 декабря 2020, 21:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Российский офицер группы разминирования скончался в результате ранений, полученных после подрыва взрывного устройства в районе населенного пункта Шуша в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны РФ.
Происшествие случилось в процессе разминирования участка дороги. Взрывное устройство подорвалось и нанесло российскому офицеру тяжелое ранение. Военнослужащий оперативно получил медицинскую помощь на месте, однако скончался во время транспортировки в госпиталь.
В Министерстве обороны уточнили, что семье погибшего будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.