Российский офицер погиб при разминировании дороги в Нагорном Карабахе

Аргументы Недели → В мире 13+

18 декабря 2020, 21:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

конфликт в Нагорном Карабахе, Armenian Defense Ministry/via Globallookpress.com

Российский офицер группы разминирования скончался в результате ранений, полученных после подрыва взрывного устройства в районе населенного пункта Шуша в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны РФ.

Происшествие случилось в процессе разминирования участка дороги. Взрывное устройство подорвалось и нанесло российскому офицеру тяжелое ранение. Военнослужащий оперативно получил медицинскую помощь на месте, однако скончался во время транспортировки в госпиталь.

В Министерстве обороны уточнили, что семье погибшего будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка.