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Российскими миротворцами в Карабахе обезврежено 7800 взрывоопасных предметов

, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

Российскими миротворцами в Карабахе обезврежено 7800 взрывоопасных предметов
Фото: соцсети

В Нагорном Карабахе ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Об этом сообщил 18 декабря, в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Российскими миротворцами обеспечено безопасное прохождение семи автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана через Лачинский коридор в северном и южном направлениях, а также по маршруту Шуша – Красный базар – Коджар и обратно. В места довоенного проживания в Нагорном Карабахе возвращаются местные жители. За сутки с территории Армении вернулись еще 457 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение более 41 тысячи беженцев.

Специалистами Международного противоминного центра Минобороны России продолжается работа по разминированию территории. За прошедшие сутки очищено от взрывоопасных предметов 23 гектара местности и 5 километров дорог. Всего инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано около 218 гектаров местности, 92 километра дорог, 423 домостроения. Обнаружено и обезврежено более 7 тысяч 800 взрывоопасных предметов.

Российскими миротворцами в Карабахе обезврежено 7800 взрывоопасных предметов

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Экологический обзор уходящего года

Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быть подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

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