Российскими миротворцами в Карабахе обезврежено 7800 взрывоопасных предметов

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18 декабря 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Нагорном Карабахе ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Об этом сообщил 18 декабря, в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Российскими миротворцами обеспечено безопасное прохождение семи автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана через Лачинский коридор в северном и южном направлениях, а также по маршруту Шуша – Красный базар – Коджар и обратно. В места довоенного проживания в Нагорном Карабахе возвращаются местные жители. За сутки с территории Армении вернулись еще 457 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение более 41 тысячи беженцев.

Специалистами Международного противоминного центра Минобороны России продолжается работа по разминированию территории. За прошедшие сутки очищено от взрывоопасных предметов 23 гектара местности и 5 километров дорог. Всего инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано около 218 гектаров местности, 92 километра дорог, 423 домостроения. Обнаружено и обезврежено более 7 тысяч 800 взрывоопасных предметов.