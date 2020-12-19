В Италии с 24 декабря по 6 января будет действовать общенациональный карантин

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19 декабря 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Дуомо, Милан, pixabay.com

В праздничные дни с 24 декабря по 6 января вся Италия станет "красной" зоной. Это означает введение на вышеуказанный период общенационального карантина, сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Уточняется, что гражданам Италии запретят покидать дома без надобности. Все магазины, кроме продуктовых и аптек, будут закрыты, однако парикмахерские продолжат работу.

Жителям страны будет запрещено переезжать из региона в регион. Не будут работать рестораны и бары, однако можно будет купить еду навынос. Праздничные дни, по словам Джузеппе Конте, в этом году лучше провести с членами семьи, но позволено принять двух гостей в сопровождении детей до 14 лет.