В Италии с 24 декабря по 6 января будет действовать общенациональный карантин
19 декабря 2020, 09:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В праздничные дни с 24 декабря по 6 января вся Италия станет "красной" зоной. Это означает введение на вышеуказанный период общенационального карантина, сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Уточняется, что гражданам Италии запретят покидать дома без надобности. Все магазины, кроме продуктовых и аптек, будут закрыты, однако парикмахерские продолжат работу.
Жителям страны будет запрещено переезжать из региона в регион. Не будут работать рестораны и бары, однако можно будет купить еду навынос. Праздничные дни, по словам Джузеппе Конте, в этом году лучше провести с членами семьи, но позволено принять двух гостей в сопровождении детей до 14 лет.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.