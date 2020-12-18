Остров Тенерифе закрылся на карантин до конца года

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18 декабря 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Express

Тенерифе, pixabay.com

Остров Тенерифе в Испании закрыл границы на ближайшие 15 дней. Согласно последней информации, запрет на поездки распространяется исключительно на местных жителей и не касается туристов.

Решение о закрытии Тенерифе на карантин было принято в минувший четверг, 17 декабря, в рамках внеочередного заседания совета Канарских островов.

Уточняется, что с полуночи 18 декабря по 1 января 2021 года въезд и выезд людей на Тенерифе будет ограничен. Уточняется, что туристы, которые планируют приехать в отпуск на остров, могут "воспользоваться исключениями, которые предусматриваются действующими правилами о приеме в объекты размещения". Отмечается, что путешественники должны сдать тест, подтверждающий отсутствие коронавируса.