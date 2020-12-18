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Остров Тенерифе закрылся на карантин до конца года

, 18:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Express

Остров Тенерифе закрылся на карантин до конца года
Тенерифе, pixabay.com

Остров Тенерифе в Испании закрыл границы на ближайшие 15 дней. Согласно последней информации, запрет на поездки распространяется исключительно на местных жителей и не касается туристов.

Решение о закрытии Тенерифе на карантин было принято в минувший четверг, 17 декабря, в рамках внеочередного заседания совета Канарских островов.

Уточняется, что с полуночи 18 декабря по 1 января 2021 года въезд и выезд людей на Тенерифе будет ограничен. Уточняется, что туристы, которые планируют приехать в отпуск на остров, могут "воспользоваться исключениями, которые предусматриваются действующими правилами о приеме в объекты размещения". Отмечается, что путешественники должны сдать тест, подтверждающий отсутствие коронавируса.

ЕТ

Здоровье

Экологический обзор уходящего года

Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быть подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

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