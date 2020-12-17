Польша уйдет на карантин перед Новым годом

Аргументы Недели → В мире 13+

17 декабря 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

министр здравоохранения Польши Адам Недзельски на фото globallookpress.com/ Marcin Obara

Правительство Польши намерено ввести национальный карантин. Его начало назначено как раз перед Новым годом — на 28 декабря.

Перед самым Новым годом в Польше начинается карантин. Он продлится три недели. Начнется 28 декабря и закончится 17 января.

«Я призываю каждого поляка быть ответственным за себя и за своих близких», — заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельски: «Но я знаю, что звонки не помогут».

Чиновник предупредил о третьей волне пандемии, она ожидается в новом году. И заявил, что никаких ограничений на Рождество вводиться не будет. Лишь в канун Нового года будет введен комендантский час. Он начнется в семь часов вечера 31 декабря и закончится в шесть утра 1 января.