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Польша уйдет на карантин перед Новым годом

, 18:00 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Польша уйдет на карантин перед Новым годом
министр здравоохранения Польши Адам Недзельски на фото globallookpress.com/ Marcin Obara

Правительство Польши намерено ввести национальный карантин. Его начало назначено как раз перед Новым годом — на 28 декабря.

Перед самым Новым годом в Польше начинается карантин. Он продлится три недели. Начнется 28 декабря и закончится 17 января.

«Я призываю каждого поляка быть ответственным за себя и за своих близких», — заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельски: «Но я знаю, что звонки не помогут».

Чиновник предупредил о третьей волне пандемии, она ожидается в новом году. И заявил, что никаких ограничений на Рождество вводиться не будет. Лишь в канун Нового года будет введен комендантский час. Он начнется в семь часов вечера 31 декабря и закончится в шесть утра 1 января.

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