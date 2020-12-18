В Белом доме допустили, что ответственность за недавнюю кибератаку на США может лежать не на России

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18 декабря 2020, 21:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Белый дом, pixabay.com

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу не исключил, что ответственность за масштабную хакерскую атаку на компьютерные системы правительства США может лежать не на России.

Кадлоу, говоря о недавней хакерской атаке, отметил, что люди считают, что за этими действиями стоит РФ. "Я этого не знаю. Речь может идти о других странах", – подчеркнул советник главы администрации Соединенных Штатов Америки в рамках беседы с журналистами.

Лоуренс Кадлоу также обратил внимание на то, что данная атака не оказала никакого влияния на экономику страны.