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В Белом доме допустили, что ответственность за недавнюю кибератаку на США может лежать не на России

, 21:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Белом доме допустили, что ответственность за недавнюю кибератаку на США может лежать не на России
Белый дом, pixabay.com

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу не исключил, что ответственность за масштабную хакерскую атаку на компьютерные системы правительства США может лежать не на России.

Кадлоу, говоря о недавней хакерской атаке, отметил, что люди считают, что за этими действиями стоит РФ. "Я этого не знаю. Речь может идти о других странах", – подчеркнул советник главы администрации Соединенных Штатов Америки в рамках беседы с журналистами.

Лоуренс Кадлоу также обратил внимание на то, что данная атака не оказала никакого влияния на экономику страны.

ЕТ

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Экологический обзор уходящего года

Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быть подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

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