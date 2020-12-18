В Белом доме допустили, что ответственность за недавнюю кибератаку на США может лежать не на России
18 декабря 2020, 21:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу не исключил, что ответственность за масштабную хакерскую атаку на компьютерные системы правительства США может лежать не на России.
Кадлоу, говоря о недавней хакерской атаке, отметил, что люди считают, что за этими действиями стоит РФ. "Я этого не знаю. Речь может идти о других странах", – подчеркнул советник главы администрации Соединенных Штатов Америки в рамках беседы с журналистами.
Лоуренс Кадлоу также обратил внимание на то, что данная атака не оказала никакого влияния на экономику страны.
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