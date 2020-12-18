В Австрии введут третий локдаун из-за пандемии COVID-19

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18 декабря 2020, 21:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Вена, pixabay.com

Австрия с 26 декабря 2020 года до 18 января 2021 года переходит на третий жесткий локдаун из-за пандемии коронавируса нового типа. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщил канцлер страны Себастьян Курц.

Согласно последней информации, в конце следующей недели в Австрии вновь будет приостановлена торговля (исключение составят магазины с товарами первой необходимости и аптеки), закроются салоны красоты и парикмахерские, круглосуточно будут действовать ограничения на выход граждан из дома. Отели и рестораны на территории страны закрыты с 3 ноября.

Себастьян Курц подчеркнул, что власти Австрии решили позволить жителям страны провести Рождество в обычном режиме, а на следующий день вновь ужесточить ограничительные меры.