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В Австрии введут третий локдаун из-за пандемии COVID-19

, 21:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Австрии введут третий локдаун из-за пандемии COVID-19
Вена, pixabay.com

Австрия с 26 декабря 2020 года до 18 января 2021 года переходит на третий жесткий локдаун из-за пандемии коронавируса нового типа. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщил канцлер страны Себастьян Курц.

Согласно последней информации, в конце следующей недели в Австрии вновь будет приостановлена торговля (исключение составят магазины с товарами первой необходимости и аптеки), закроются салоны красоты и парикмахерские, круглосуточно будут действовать ограничения на выход граждан из дома. Отели и рестораны на территории страны закрыты с 3 ноября.

Себастьян Курц подчеркнул, что власти Австрии решили позволить жителям страны провести Рождество в обычном режиме, а на следующий день вновь ужесточить ограничительные меры.

ЕТ

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Экологический обзор уходящего года

Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быть подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

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