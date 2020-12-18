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Пентагон опроверг сообщения СМИ о приостановке работы с командой Байдена

, 21:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Пентагон опроверг сообщения СМИ о приостановке работы с командой Байдена
эмблема Пентагона, US Joint Staff/via Globallookpress.com

В Пентагоне опровергли сообщения средств массовой информации о том, что ведомство приостановило работу по передаче дел с командой избранного президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.

В заявлении исполняющего обязанности министра обороны страны Криса Миллера отмечается, что Пентагон продолжит предоставление необходимой поддержи команде Джо Байдена, чтобы граждане США оставались в безопасности. К настоящему моменту удалось согласовать 139 собеседований с более чем 200 сотрудниками министерства, обработать 161 запрос информации и раскрыть тысячи страниц непубличных и секретных документов.

Подчеркивается, что в период рождественских праздников будет сделан взаимно согласованный перерыв, однако позже работа будет продолжена.

Ранее сегодня журналисты сообщили, что взаимодействие Пентагона с командой избранного президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена приостановлено по указанию исполняющего обязанности главы ведомства.

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