Axios: Пентагон приостановил взаимодействие с командой Байдена

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18 декабря 2020, 19:46 [ «Аргументы Недели» ]

Пентагон, pixabay.com

Журналисты сообщили, что взаимодействие Пентагона с командой избранного президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена приостановлено по указанию исполняющего обязанности главы ведомства.

Согласно информации знакомых с ситуацией источников, и.о. министра обороны Крис Миллер распорядился временно остановить взаимодействие с переходной командой избранного президента страны Джо Байдена. Причина принятия такого решения не указывается. К настоящему моменту не сообщается, связан ли с этим шагом действующий американский лидер Дональд Трамп.

Представители Байдена, как отмечает портал Axios, пока не в курсе сложившейся ситуации.