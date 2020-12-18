Axios: Пентагон приостановил взаимодействие с командой Байдена
18 декабря 2020, 19:46[ «Аргументы Недели» ]
Журналисты сообщили, что взаимодействие Пентагона с командой избранного президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена приостановлено по указанию исполняющего обязанности главы ведомства.
Согласно информации знакомых с ситуацией источников, и.о. министра обороны Крис Миллер распорядился временно остановить взаимодействие с переходной командой избранного президента страны Джо Байдена. Причина принятия такого решения не указывается. К настоящему моменту не сообщается, связан ли с этим шагом действующий американский лидер Дональд Трамп.
Представители Байдена, как отмечает портал Axios, пока не в курсе сложившейся ситуации.
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