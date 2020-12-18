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Axios: Пентагон приостановил взаимодействие с командой Байдена

, 19:46 [ «Аргументы Недели» ]

Axios: Пентагон приостановил взаимодействие с командой Байдена
Пентагон, pixabay.com

Журналисты сообщили, что взаимодействие Пентагона с командой избранного президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена приостановлено по указанию исполняющего обязанности главы ведомства.

Согласно информации знакомых с ситуацией источников, и.о. министра обороны Крис Миллер распорядился временно остановить взаимодействие с переходной командой избранного президента страны Джо Байдена. Причина принятия такого решения не указывается. К настоящему моменту не сообщается, связан ли с этим шагом действующий американский лидер Дональд Трамп.

Представители Байдена, как отмечает портал Axios, пока не в курсе сложившейся ситуации.

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Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быть подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

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