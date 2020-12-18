Заразившийся коронавирусом Макрон рассказал о своем самочувствии

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18 декабря 2020, 19:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

президент Франции Эммануэль Макрон, Aurelien Morissard via www.imago/www.imago-images.de

Президент Франции Эммануэль Макрон, который ранее заразился коронавирусом нового типа, сделал публикацию в социальной сети, в рамках которой заверил, что в настоящий момент чувствует себя хорошо.

Французский лидер, однако, уточнил, что испытывает усталость и головную боль. Политик пообещал давать своим подписчикам отчет о течении заболевания. Эммануэль Макрон выразил благодарность всем, кто поддержал его, проявил симпатию и солидарность.

Напомним, в минувший четверг, 17 декабря, Елисейский дворец сообщил, что тест президента Франции на коронавирус нового типа показал положительный результат. Макрон на неделю самоизолировался, однако он продолжает работать удаленно.