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Заразившийся коронавирусом Макрон рассказал о своем самочувствии

, 19:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Заразившийся коронавирусом Макрон рассказал о своем самочувствии
президент Франции Эммануэль Макрон, Aurelien Morissard via www.imago/www.imago-images.de

Президент Франции Эммануэль Макрон, который ранее заразился коронавирусом нового типа, сделал публикацию в социальной сети, в рамках которой заверил, что в настоящий момент чувствует себя хорошо.

Французский лидер, однако, уточнил, что испытывает усталость и головную боль. Политик пообещал давать своим подписчикам отчет о течении заболевания. Эммануэль Макрон выразил благодарность всем, кто поддержал его, проявил симпатию и солидарность.

Напомним, в минувший четверг, 17 декабря, Елисейский дворец сообщил, что тест президента Франции на коронавирус нового типа показал положительный результат. Макрон на неделю самоизолировался, однако он продолжает работать удаленно.

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Экологический обзор уходящего года

Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быть подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

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