Макрон заразился коронавирусной инфекцией

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17 декабря 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Эмманюэль Макрон. Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон заболел коронавирусом. В Елисейском дворце подтвердили, что у главы государства диагностирован COVID-19.

Также сообщается, что Макрон продолжит исполнять обязанности главы государства дистанционно, и в течение ближайшей недели будет работать на самоизоляции. 21 декабря президенту Франции исполнится 43 года.

Ранее сообщалось, что во Франции с 15 декабря объявлен комендантский час, он будет действовать с 20:00 до 6:00. Ограничения будут действовать с 20:00 до 6:00, в том числе в новогоднюю ночь.