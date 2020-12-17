Макрон заразился коронавирусной инфекцией

17 декабря 2020, 13:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Франции Эммануэль Макрон заболел коронавирусом. В Елисейском дворце подтвердили, что у главы государства диагностирован COVID-19.
Также сообщается, что Макрон продолжит исполнять обязанности главы государства дистанционно, и в течение ближайшей недели будет работать на самоизоляции. 21 декабря президенту Франции исполнится 43 года.
Ранее сообщалось, что во Франции с 15 декабря объявлен комендантский час, он будет действовать с 20:00 до 6:00. Ограничения будут действовать с 20:00 до 6:00, в том числе в новогоднюю ночь.
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