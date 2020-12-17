ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Макрон заразился коронавирусной инфекцией

, 13:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Макрон заразился коронавирусной инфекцией
Эмманюэль Макрон. Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон заболел коронавирусом. В Елисейском дворце подтвердили, что у главы государства диагностирован COVID-19.

Также сообщается, что Макрон продолжит исполнять обязанности главы государства дистанционно, и в течение ближайшей недели будет работать на самоизоляции. 21 декабря президенту Франции исполнится 43 года.

Ранее сообщалось, что во Франции с 15 декабря объявлен комендантский час, он будет действовать с 20:00 до 6:00. Ограничения будут действовать с 20:00 до 6:00, в том числе в новогоднюю ночь.

ДВа

Армия

В следующем году войска получат новый вертолет Ми-8 АНТШ-ВН

В следующем году войска получат новый вертолет Ми-8 АНТШ-ВН

В 2021 году первые десять модернизированных вертолетов Ми-8 АНТШ-ВН поступят в войска, в том числе для бригад армейской авиации, работающих в интересах ВДВ. Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко проинспектировал Улан-Удэнский авиационный завод.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью