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РФ и ФРГ проведут переговоры по совместному производству российских вакцин против COVID-19

, 19:08 [ «Аргументы Недели» ]

РФ и ФРГ проведут переговоры по совместному производству российских вакцин против COVID-19
вакцина, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

В ближайшее время российские и немецкие специалисты проведут переговоры по вопросам совместного производства российских вакцин против коронавируса нового типа. Об этом стало известно журналистам.

В пресс-службе Минздрава РФ по итогам телефонного разговора главы Минздрава России Михаила Мурашко с германским коллегой Йенсом Шпаном отметили, что российские и немецкие эксперты в ближайшем будущем проведут переговоры, в рамках которых обсудят поиск производственных мощностей для совместного производства российских вакцин.

Напомним, в настоящий момент в РФ зарегистрированы две вакцины против COVID-19. В обозримом будущем возможна регистрация третьего препарата.

ЕТ

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На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быть подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

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