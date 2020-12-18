РФ и ФРГ проведут переговоры по совместному производству российских вакцин против COVID-19
18 декабря 2020, 19:08[ «Аргументы Недели» ]
В ближайшее время российские и немецкие специалисты проведут переговоры по вопросам совместного производства российских вакцин против коронавируса нового типа. Об этом стало известно журналистам.
В пресс-службе Минздрава РФ по итогам телефонного разговора главы Минздрава России Михаила Мурашко с германским коллегой Йенсом Шпаном отметили, что российские и немецкие эксперты в ближайшем будущем проведут переговоры, в рамках которых обсудят поиск производственных мощностей для совместного производства российских вакцин.
Напомним, в настоящий момент в РФ зарегистрированы две вакцины против COVID-19. В обозримом будущем возможна регистрация третьего препарата.
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