Российскую вакцину от COVID-19 доставят в Аргентину 23 декабря
18 декабря 2020, 17:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Вечером, 23 декабря, в Аргентину прибудет самолет с российской вакциной от коронавируса нового типа "Спутник V". Об этом сообщил в пятницу представитель авиакомпании Aerolineas Argentinas.
Согласно последней информации, борт вылетит из Аргентины 22 декабря в 3.30 утра (9.30 по московскому времени) и вернется 23 декабря в 18.30 (00.30 по Москве).
Ранее помощник президента Аргентины Сесилия Николини в рамках беседы с журналистами заявила, что вакцина будет доставлена в латиноамериканскую страну до Рождества, которое там отмечается 25 декабря. Известно, что речь идет о дозах для вакцинации 300 тысяч граждан.
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