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Российскую вакцину от COVID-19 доставят в Аргентину 23 декабря

, 17:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Российскую вакцину от COVID-19 доставят в Аргентину 23 декабря
вакцина, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Вечером, 23 декабря, в Аргентину прибудет самолет с российской вакциной от коронавируса нового типа "Спутник V". Об этом сообщил в пятницу представитель авиакомпании Aerolineas Argentinas.

Согласно последней информации, борт вылетит из Аргентины 22 декабря в 3.30 утра (9.30 по московскому времени) и вернется 23 декабря в 18.30 (00.30 по Москве).

Ранее помощник президента Аргентины Сесилия Николини в рамках беседы с журналистами заявила, что вакцина будет доставлена в латиноамериканскую страну до Рождества, которое там отмечается 25 декабря. Известно, что речь идет о дозах для вакцинации 300 тысяч граждан.

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На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быль подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

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