Как Макрон болеет коронавирусом

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18 декабря 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Эммануэль Макрон на фото globallookpress.com/ Euc

У президента Франции кашель, высокая температура и усталость. Эммануэль Макрон заразился коронавирусом. Теперь политик находится под пристальным наблюдением врачей.

Эммануэль Макрон находится в официальной президентской резиденции Ла-Лантерн в Версале. Там проходит самоизоляция президента Франции. Он заразился коронавирусом. Сейчас у него кашель, высокая температура, он сильно устает.

«У Эммануэля Макрона реальные симптомы», — заявил Габриэль Атталь. Он официальный представитель правительства Франции: «У него был каешь, лихорадка и очень сильная усталость».

Сейчас французский лидер находится под наблюдением медиков. Рядом с ним находится главный врач Елисейского дворца Жан-Кристоф Перрош.

Эммануэль Макрон заразился коронавирусом во время саммита лидеров европейских государств. Он проходил в Брюсселе. Президент Франции проводил встречи в течение 20 часов. Среди мероприятий были переговоры и рабочий ужин.

С французским лидером контактировали лидеры Бельгии, Португалии, Люксембурга, Испании, а также председатель Европейского совета. Сейчас все они находятся на самоизоляции.