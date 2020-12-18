ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Как Макрон болеет коронавирусом

, 18:47 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Как Макрон болеет коронавирусом
Эммануэль Макрон на фото globallookpress.com/ Euc

У президента Франции кашель, высокая температура и усталость. Эммануэль Макрон заразился коронавирусом. Теперь политик находится под пристальным наблюдением врачей.

Эммануэль Макрон находится в официальной президентской резиденции Ла-Лантерн в Версале. Там проходит самоизоляция президента Франции. Он заразился коронавирусом. Сейчас у него кашель, высокая температура, он сильно устает.

«У Эммануэля Макрона реальные симптомы», — заявил Габриэль Атталь. Он официальный представитель правительства Франции: «У него был каешь, лихорадка и очень сильная усталость».

Сейчас французский лидер находится под наблюдением медиков. Рядом с ним находится главный врач Елисейского дворца Жан-Кристоф Перрош.

Эммануэль Макрон заразился коронавирусом во время саммита лидеров европейских государств. Он проходил в Брюсселе. Президент Франции проводил встречи в течение 20 часов. Среди мероприятий были переговоры и рабочий ужин.

С французским лидером контактировали лидеры Бельгии, Португалии, Люксембурга, Испании, а также председатель Европейского совета. Сейчас все они находятся на самоизоляции.

Здоровье

Экологический обзор уходящего года

Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быть подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью