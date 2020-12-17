Кто ушел на карантин из-за Макрона

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17 декабря 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Эммануэль Макрон на фото Globallookpress.com/ Jonathan Rebboah via imago-i

Французская политическая элита уходит на самоизоляцию. У президента Франции Эммануэля Макрона выявлен коронавирус. Теперь на карантин вынуждены отправиться все, кто с ним контактировал.

На самоизоляцию ушел сам Эммануэль Макрон. Его тест на коронавирус оказался положительным. И теперь президент Франции закрылся на карантине. Он продлится семь дней.

В последнее время у Макрона было множество контактов. Он председательствовал на еженедельном заседании кабинета министров. Кроме того, приветствовал с премьер-министром Португалии Антониу Кошту. Это произошло в ходе рабочего обеда в Елисейском дворце. Встреча прошла в преддверии председательства Португалии в Евросоюзе. В Португалии теперь тоже вынуждены предпринимать антикоронавирусные меры.

Из-за Макрона администрация премьер-министра Испании Педро Санчеса приостанавливает общественную деятельность. В понедельник политик был приглашен на обед в Елисейский дворец вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, и генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Хосе Анхелем Гуррией.

Теперь Шарль Мишель тоже вынужден был провериться. Его тест на коронавирус был отрицательным. Но политик ушел на самоизоляцию в качестве меры предосторожности.

На самоизоляцию ушли спикер французского парламента Ришар Ферран и премьер-министр Франции Жан Кастекс. Это тоже связано с недавней встречей с Эммануэлем Мароном. Глава французского кабмина должен был представить правительственный план вакцинации в верхней палате парламента. Теперь это сделает министр здравоохранения Франции Оливье Веран.