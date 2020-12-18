Азербайджан до 1 марта закроет сухопутную границу с РФ

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18 декабря 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Баку, pixabay.com

Сухопутная государственная граница между Российской Федерацией и Азербайджаном закрывается до 1 марта будущего года в связи с резким ростом случаев заражения коронавирусом нового типа в обеих странах.

В азербайджанском посольстве в Москве также уточнили, что внутри Азербайджана вводятся строгие карантинные меры в связи с пандемией COVID-19.

В дипмиссии в пятницу, 18 декабря, заметили, что азербайджанским гражданам следует учитывать зимнее время года, неблагоприятные погодные условия, отсутствие инфраструктуры и бытовых условий и воздержаться от поездок в Дагестан в целях пересечения границы.