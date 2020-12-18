ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Азербайджан до 1 марта закроет сухопутную границу с РФ

, 18:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Азербайджан до 1 марта закроет сухопутную границу с РФ
Баку, pixabay.com

Сухопутная государственная граница между Российской Федерацией и Азербайджаном закрывается до 1 марта будущего года в связи с резким ростом случаев заражения коронавирусом нового типа в обеих странах.

В азербайджанском посольстве в Москве также уточнили, что внутри Азербайджана вводятся строгие карантинные меры в связи с пандемией COVID-19.

В дипмиссии в пятницу, 18 декабря, заметили, что азербайджанским гражданам следует учитывать зимнее время года, неблагоприятные погодные условия, отсутствие инфраструктуры и бытовых условий и воздержаться от поездок в Дагестан в целях пересечения границы.

ЕТ

Здоровье

Экологический обзор уходящего года

Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быть подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью