Азербайджан до 1 марта закроет сухопутную границу с РФ
18 декабря 2020, 18:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Сухопутная государственная граница между Российской Федерацией и Азербайджаном закрывается до 1 марта будущего года в связи с резким ростом случаев заражения коронавирусом нового типа в обеих странах.
В азербайджанском посольстве в Москве также уточнили, что внутри Азербайджана вводятся строгие карантинные меры в связи с пандемией COVID-19.
В дипмиссии в пятницу, 18 декабря, заметили, что азербайджанским гражданам следует учитывать зимнее время года, неблагоприятные погодные условия, отсутствие инфраструктуры и бытовых условий и воздержаться от поездок в Дагестан в целях пересечения границы.
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