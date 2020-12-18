Токаев заявил, что конфликт в Карабахе «отравлял атмосферу сотрудничества» в СНГ

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18 декабря 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Касым-Жомарт Токаев. Фото: сайт президента РК.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал заявление по Карабаху от 9 ноября «историческим соглашением».

Казахстанский лидер выразил надежду, что соглашение будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе, отметив, что конфликт в этом регионе «отравлял атмосферу сотрудничества» в СНГ.

«По сути дела, потушен очаг конфликта на постсоветском пространстве, отравлявший политическую атмосферу в Содружестве на протяжении всего его существования», – заявил Токаев.

Ранее сообщалось, что Казахстан запустит на следующей неделе совместное с РФ производство вакцин от COVID-19.