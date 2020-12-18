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Токаев заявил, что конфликт в Карабахе «отравлял атмосферу сотрудничества» в СНГ

, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Токаев заявил, что конфликт в Карабахе «отравлял атмосферу сотрудничества» в СНГ
Касым-Жомарт Токаев. Фото: сайт президента РК.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал заявление по Карабаху от 9 ноября «историческим соглашением».

Казахстанский лидер выразил надежду, что соглашение будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе, отметив, что конфликт в этом регионе «отравлял атмосферу сотрудничества» в СНГ.

«По сути дела, потушен очаг конфликта на постсоветском пространстве, отравлявший политическую атмосферу в Содружестве на протяжении всего его существования», – заявил Токаев.

Ранее сообщалось, что Казахстан запустит на следующей неделе совместное с РФ производство вакцин от COVID-19.

ДВа

Здоровье

Экологический обзор уходящего года

Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быль подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

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