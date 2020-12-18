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Президент Абхазии Бжания рассказал о помощи в борьбе с COVID-19 со стороны России

, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Абхазии Бжания рассказал о помощи в борьбе с COVID-19 со стороны России
пробирки, pixabay.com

Президент Абхазии Аслан Бжания в рамках разговора с журналистами в пятницу, 18 декабря, рассказал о помощи, которую оказала республике Российская Федерация в борьбе с коронавирусом нового типа.

Бжания заявил, что речь идет о колоссальной помощи со стороны России. Президент Абхазии в беседе с RT уточнил, что в городе Сухум развернут военный госпиталь Министерства обороны РФ на 150 мест. Там работают более ста врачей и военных специалистов.

Аслан Бжания подчеркнул, что благодаря этим усилиям ситуацию с COVID-19 удалось локализовать.

ЕТ

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Экологический обзор уходящего года

Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быль подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

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