Президент Абхазии Бжания рассказал о помощи в борьбе с COVID-19 со стороны России
18 декабря 2020, 16:12[ «Аргументы Недели» ]
Президент Абхазии Аслан Бжания в рамках разговора с журналистами в пятницу, 18 декабря, рассказал о помощи, которую оказала республике Российская Федерация в борьбе с коронавирусом нового типа.
Бжания заявил, что речь идет о колоссальной помощи со стороны России. Президент Абхазии в беседе с RT уточнил, что в городе Сухум развернут военный госпиталь Министерства обороны РФ на 150 мест. Там работают более ста врачей и военных специалистов.
Аслан Бжания подчеркнул, что благодаря этим усилиям ситуацию с COVID-19 удалось локализовать.
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