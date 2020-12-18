Президент Абхазии Бжания прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе
18 декабря 2020, 15:45[ «Аргументы Недели» ]
Президент Абхазии Аслан Бжания днем в пятницу, 18 декабря, прокомментировал ситуацию, которая сложилась в Нагорном Карабахе. По его словам, для всех является очевидным, что война – это плохо.
Бжания считает, что определенные последствия того, что произошло минувшей осенью в Нагорном Карабахе, будут заметны в будущем. Президент Абхазии уточнил, что народ его страны очень хорошо знает, что такое война, поэтому люди убедились, что мир – это главная ценность.
Аслан Бжания в беседе с RT отметил, что для обеспечения мира необходимо быть крепким, сильным, поэтому в этом ключе Абхазия намерена укреплять сотрудничество с РФ в разных сферах.
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