Президент Абхазии Бжания прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе

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18 декабря 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

президент Абхазии Аслан Бжания, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Абхазии Аслан Бжания днем в пятницу, 18 декабря, прокомментировал ситуацию, которая сложилась в Нагорном Карабахе. По его словам, для всех является очевидным, что война – это плохо.

Бжания считает, что определенные последствия того, что произошло минувшей осенью в Нагорном Карабахе, будут заметны в будущем. Президент Абхазии уточнил, что народ его страны очень хорошо знает, что такое война, поэтому люди убедились, что мир – это главная ценность.

Аслан Бжания в беседе с RT отметил, что для обеспечения мира необходимо быть крепким, сильным, поэтому в этом ключе Абхазия намерена укреплять сотрудничество с РФ в разных сферах.