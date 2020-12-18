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Президент Абхазии Бжания прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе

, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Абхазии Бжания прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе
президент Абхазии Аслан Бжания, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Абхазии Аслан Бжания днем в пятницу, 18 декабря, прокомментировал ситуацию, которая сложилась в Нагорном Карабахе. По его словам, для всех является очевидным, что война – это плохо.

Бжания считает, что определенные последствия того, что произошло минувшей осенью в Нагорном Карабахе, будут заметны в будущем. Президент Абхазии уточнил, что народ его страны очень хорошо знает, что такое война, поэтому люди убедились, что мир – это главная ценность.

Аслан Бжания в беседе с RT отметил, что для обеспечения мира необходимо быть крепким, сильным, поэтому в этом ключе Абхазия намерена укреплять сотрудничество с РФ в разных сферах.

ЕТ

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Экологический обзор уходящего года

Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быль подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

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