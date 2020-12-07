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Бжания подписал концепцию внешней политики Абхазии

, 22:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Бжания подписал концепцию внешней политики Абхазии
Аслан Бжания. Фото: сайт президента РА

Президент Аслан Бжания подписал указ «Об утверждении концепции внешней политики Республики Абхазия».

В соответствии с документом, основными принципами внешней политики республики являются приоритет национальных интересов, открытость к сотрудничеству на основе равноправия и взаимного уважения.

В концепции речь, в частности, идет о развитие и укрепление стратегического партнерства с Российской Федерацией, а также урегулирование грузино-абхазского конфликта и нормализацию отношений с Грузией и содействие упрочению мира и стабильности в Кавказском регионе.

Ранее сообщалось, что Россия и Абхазия продолжат формировать общее социальное и экономическое пространство.

ДВа

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