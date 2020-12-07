Бжания подписал концепцию внешней политики Абхазии
7 декабря 2020, 22:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Аслан Бжания подписал указ «Об утверждении концепции внешней политики Республики Абхазия».
В соответствии с документом, основными принципами внешней политики республики являются приоритет национальных интересов, открытость к сотрудничеству на основе равноправия и взаимного уважения.
В концепции речь, в частности, идет о развитие и укрепление стратегического партнерства с Российской Федерацией, а также урегулирование грузино-абхазского конфликта и нормализацию отношений с Грузией и содействие упрочению мира и стабильности в Кавказском регионе.
Ранее сообщалось, что Россия и Абхазия продолжат формировать общее социальное и экономическое пространство.
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