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Россия и Абхазия продолжат формировать общее социальное и экономическое пространство

, 19:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Россия и Абхазия продолжат формировать общее социальное и экономическое пространство
Аслан Бжания и Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Утверждена программа формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия.

По сообщению пресс-службы президента Абхазии, в основе программы – «гармонизации законодательства республики с законодательством России».

Программа утверждена по итогам встречи президентов Абхазии и России Аслана Бжания и Владимира Путина, состоявшейся 12 ноября.

«Документ является логическим продолжением Договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года», – говорится в сообщении.

Ранее в Абхазии российские и абхазские военнослужащие провели операцию по борьбе с вооруженными формированиями.

ДВа

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