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В реанимациях Южной Калифорнии не осталось свободных мест

, 15:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В реанимациях Южной Калифорнии не осталось свободных мест
больница, Jens Büttner/dpa

Вместимость отделений реанимации в больницах Южной Калифорнии упала к настоящему моменту до 0 процентов. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 18 декабря, в местном правительстве.

Этот показатель рассчитывается на базе данных, которые предоставляют американские больницы по уже существующим, а также дополнительно созданным местам в реанимационных отделениях.

Отметим, что калифорнийские власти еще в начале декабря 2020 года ввели постановление о домашней изоляции граждан, которое должно быть введено на территории региона, если вместимость отделений интенсивной терапии будет падать ниже 15 процентов.

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Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быль подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

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