В реанимациях Южной Калифорнии не осталось свободных мест
18 декабря 2020, 15:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Вместимость отделений реанимации в больницах Южной Калифорнии упала к настоящему моменту до 0 процентов. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 18 декабря, в местном правительстве.
Этот показатель рассчитывается на базе данных, которые предоставляют американские больницы по уже существующим, а также дополнительно созданным местам в реанимационных отделениях.
Отметим, что калифорнийские власти еще в начале декабря 2020 года ввели постановление о домашней изоляции граждан, которое должно быть введено на территории региона, если вместимость отделений интенсивной терапии будет падать ниже 15 процентов.
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