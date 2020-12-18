В реанимациях Южной Калифорнии не осталось свободных мест

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18 декабря 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

больница, Jens Büttner/dpa

Вместимость отделений реанимации в больницах Южной Калифорнии упала к настоящему моменту до 0 процентов. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 18 декабря, в местном правительстве.

Этот показатель рассчитывается на базе данных, которые предоставляют американские больницы по уже существующим, а также дополнительно созданным местам в реанимационных отделениях.

Отметим, что калифорнийские власти еще в начале декабря 2020 года ввели постановление о домашней изоляции граждан, которое должно быть введено на территории региона, если вместимость отделений интенсивной терапии будет падать ниже 15 процентов.