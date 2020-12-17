В США количество случаев COVID-19 превысило 17 миллионов

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Соединенных Штатов Америки к настоящему моменту превысило 17 миллионов. Об этом сообщили сегодня в Университете Джонса Хопкинса.
Уточняется, что с начала пандемии COVID-19 в США коронавирусной инфекцией заразились 17 000 408 человек. По количеству зараженных в настоящий момент лидирует Калифорния (1 715 422 случая), далее следуют Техас (1 534 831), Флорида (1 155 335), Иллинойс (870 600), а также Нью-Йорк (804 555).
Жертвами коронавируса нового типа в Соединенных Штатах к настоящему моменту стали 307 770 человек.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.