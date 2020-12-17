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В США количество случаев COVID-19 превысило 17 миллионов

, 19:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Университет Джонса Хопкинса

В США количество случаев COVID-19 превысило 17 миллионов
лаборатория, US Navy/via Globallookpress.com

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Соединенных Штатов Америки к настоящему моменту превысило 17 миллионов. Об этом сообщили сегодня в Университете Джонса Хопкинса.

Уточняется, что с начала пандемии COVID-19 в США коронавирусной инфекцией заразились 17 000 408 человек. По количеству зараженных в настоящий момент лидирует Калифорния (1 715 422 случая), далее следуют Техас (1 534 831), Флорида (1 155 335), Иллинойс (870 600), а также Нью-Йорк (804 555).

Жертвами коронавируса нового типа в Соединенных Штатах к настоящему моменту стали 307 770 человек.

ЕТ

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