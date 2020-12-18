Глава Киргизии считает необходимым открыть зеленые коридоры для товаров из СНГ

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18 декабря 2020, 14:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Талант Мамытов. Фото: сайт Госдума

Исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов заявил, что в условиях пандемии важно обеспечить беспрепятственный транзит грузов и сохранить свободу передвижения рабочей силы на пространстве СНГ.

По его мнению, это позволит бесперебойно осуществлять торговлю, доставлять гуманитарные грузы, продовольственные товары и продукцию медицинского назначения.

«Будущее человечества – за интеграционными объединениями, такими как СНГ», – заявил Мамытов, напомнив, что после распада Советского Союза создание СНГ было единственным политическим решением, которое в экономическом, культурном и духовном плане отвечало коренным интересам народов постсоветских государств.

Ранее сообщалось, что в Киргизии русский язык может сохранить статус официального.