Глава Киргизии считает необходимым открыть зеленые коридоры для товаров из СНГ
18 декабря 2020, 14:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов заявил, что в условиях пандемии важно обеспечить беспрепятственный транзит грузов и сохранить свободу передвижения рабочей силы на пространстве СНГ.
По его мнению, это позволит бесперебойно осуществлять торговлю, доставлять гуманитарные грузы, продовольственные товары и продукцию медицинского назначения.
«Будущее человечества – за интеграционными объединениями, такими как СНГ», – заявил Мамытов, напомнив, что после распада Советского Союза создание СНГ было единственным политическим решением, которое в экономическом, культурном и духовном плане отвечало коренным интересам народов постсоветских государств.
Ранее сообщалось, что в Киргизии русский язык может сохранить статус официального.
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